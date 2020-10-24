Медики вылечили 7704 человека от COVID-19 в РФ за последние сутки

https://static.news.ru/photo/f152d97a-1696-11eb-9ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики вылечили от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) 7704 человек в РФ за последние сутки. За всё время пандемии из больниц выписались 1 138 522 пациентов после COVID-19.

Кроме того, специалисты за прошедшие 24 часа зафиксировали 16 710 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 1 513 877, погибших — 26 050 (229 за последний день), передаёт портал стопкоронавирус.рф. Число активных случаев COVID-19 в РФ на утро 25 октября 2020 года — 349 305.

Суточный прирост заболевших COVID-19 в мире стал рекордным. За 24 часа COVID-19 заболело 465 322 человека в разных странах мира. Статистические данные приводятся на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Из них следует, что общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом превысило 42 миллиона и составило 42 055 863. Также за сутки умерло 6572 человека. В общей же сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, COVID унёс жизни 1 141 567 человек.

Лидером рейтинга являются по-прежнему США, где показатели заболеваемости и смертности значительно выше, чем в большинстве стран. В Штатах заболел 8 320 491 человек — для сравнения, Россия находится на четвёртом месте с общим показателем 1 497 167 человек по состоянию на 24 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент США Барак Обама обвинил действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа в высоких показателях по заражению населения страны коронавирусом. По его словам, гражданам не следует ждать от нынешнего президента защиты во время пандемии.