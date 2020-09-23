Медики вылечили 6130 человек от COVID-19 за последние сутки в России

https://static.news.ru/photo/329cb33c-fe38-11ea-9b48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики вылечили 6130 человек от COVID-19 за последний день в России. За всё время пандемии в РФ исцелились от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) 929 829 пациентов.

Кроме того, за сутки специалисты зарегистрировали 6595 заболевших (всего 1 128 836). За 24 часа от COVID-19 скончались 149 граждан (всего 19 948). Лечение продолжают 179 059 жителей РФ, передаёт портал стопкоронавирус.рф

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В Москве за сутки медики выявили 1050 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Александр Мясников назвал карантин «необходимой мерой» в острый период развития пандемии COVID-19. Однако, пишет врач в своём Instagram, карантины и блокады «ничего не остановили». Медик считает, что подобные шаги помогают сгладить пик пандемии и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав её более равномерной.