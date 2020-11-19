https://static.news.ru/photo/e04a3a3e-2b08-11eb-95e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики впервые выявили свыше 24 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки — 24 318. Это рекордный показатель за всё время пандемии. Всего в РФ заразились 2 039 926 граждан.

Из них выздоровели 1 551 414 (24 758 за минувшие 24 часа), скончались 35 311 (461). Активных случаев, по данным на утро 20 ноября 2020 года, — 453 201, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Кроме того, за последний день коронавирусной инфекцией заболели 6902 жителя Москвы. Прирост заражённых в столице увеличился по сравнению с предыдущими сутками. На данный момент это рекордный показатель по Москве за всё время пандемии. При этом за 24 часа от недуга в мегаполисе вылечилось 5836 человек. Также зафиксировано 77 летальных случаев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса близка. По его словам, в настоящее время важно обеспечить своевременную диагностику людей. Градоначальник считает, что после победы над смертоносной инфекцией для жителей столицы «снова станут важными» такие вещи, как возможность пройти обследование около дома и комфортный приём у врача.