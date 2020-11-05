https://static.news.ru/photo/f37eeb2a-2006-11eb-a134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440.

Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан с подтверждённым COVID-19, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Спад заболеваемости в России на фоне пандемии коронавируса следует ожидать нескоро. Такое мнение высказал профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альштейн.

Он отметил, что распространение инфекции COVID-19 в скором времени выйдет на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне. Однако на этот раз, в отличие от ситуации полгода назад, максимальный пик заражений может оказаться затяжным.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович назвала критическим нынешний этап пандемии коронавируса. В свою очередь американские учёные заявили, что COVID-19 стал более заразным из-за новых мутаций.