https://static.news.ru/photo/ccc963de-1e71-11eb-9596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики впервые выявили свыше 19 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 693 454.

Из них умерли 29 217 (389 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 266 931 (29 217). На лечении находятся 397 306 гражданин с подтверждённым COVID-19, передаёт портал стопкоронавирус.рф.

Коронавирус за прошедшие сутки в Москве выявили у ещё 5826 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 445 181 случай COVID-19. Следом по число заболевших за сутки идут Санкт-Петербург — 1031 и Подмосковье — 569.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, какая пища полезна для профилактики заражения коронавирусом. По его словам, в период пандемии укрепить иммунитет помогут печень трески и минтая. Зверев пояснил, что эти продукты содержат витамин D, который помогает иммунитету и способен защитить от COVID-19.