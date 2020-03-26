Врачи рассказали, с какими трудностями могут столкнуться пациенты, которые лечатся от коронавируса на дому. Лекарства, которые назначаются для борьбы с инфекцией, предназначены исключительно для лечения ВИЧ.
Согласно регламенту московского депздрава, «Лопинавир» и «Ритонавир» должны выписывать пациентам врачи. Но где и как купить эти препараты, медики не понимают, так как отпускаются они по рецепту и в обычных аптеках их нет,
К тому же препараты выделены для лечения больных СПИДом особым распоряжением правительства и передавать их на другие нужды нельзя. Так что столичные врачи просто не понимают, как выписывать эти препараты и отпускать их тем, кто лечится от коронавируса на дому.
Специалисты ждут разъяснений властей, рекомендаций, которые могут появиться в ближайшее время.
Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор Мясников назвал препараты, помогающие побороть коронавирус. По его словам, их эффективность была подтверждена во время коронавирусной пандемии 2002 года.
Добавьте наши новости в избранные источники