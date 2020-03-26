https://static.news.ru/photo/7a8aae52-6eef-11ea-a485-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи рассказали, с какими трудностями могут столкнуться пациенты, которые лечатся от коронавируса на дому. Лекарства, которые назначаются для борьбы с инфекцией, предназначены исключительно для лечения ВИЧ.

Согласно регламенту московского депздрава, «Лопинавир» и «Ритонавир» должны выписывать пациентам врачи. Но где и как купить эти препараты, медики не понимают, так как отпускаются они по рецепту и в обычных аптеках их нет, пишут «Известия».

К тому же препараты выделены для лечения больных СПИДом особым распоряжением правительства и передавать их на другие нужды нельзя. Так что столичные врачи просто не понимают, как выписывать эти препараты и отпускать их тем, кто лечится от коронавируса на дому.

Специалисты ждут разъяснений властей, рекомендаций, которые могут появиться в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доктор Мясников назвал препараты, помогающие побороть коронавирус. По его словам, их эффективность была подтверждена во время коронавирусной пандемии 2002 года.