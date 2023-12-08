Медики рассказали о состоянии переправленных в Москву брянских подростков Минздрав: раненые брянские подростки перенесли полет в Москву удовлетворительно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое пострадавших при стрельбе в школе Брянска подростков, эвакуированных на лечение в Москву, перенесли полет удовлетворительно, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ. Там уточнили, что в полете детей сопровождали медики.

Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно. В полете детей сопровождали медики: сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщили, что пострадавших в результате стрельбы учеников брянской гимназии № 5 доставили в Москву вертолетом ведомства. Для этого был задействован Ми-8 с бригадой врачей на борту.

Стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла с собой отцовский дробовик, поднялась на четвертый этаж и открыла огонь по одноклассникам. Школьница ранила пятерых детей и убила одну девочку, после чего покончила с собой. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Задержаны отец девочки и директор гимназии.