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Медики рассказали о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих

15:35, 30 декабря 2020 19
Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остаётся стабильно тяжёлым. Ухудшения не зафиксировано, сообщила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л. Г. Соколова.

86-летняя актриса была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

Состояние стабильно, без отрицательной динамики, — цитирует представителя клиники РИА Новости.

При этом, как отметили в научно-клиническом центре, Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем была госпитализирована.

По словам коллеги актрисы Олега Басилашвили, актриса заразилась коронавирусом ещё в первые дни декабря, но тогда медики не усмотрели необходимости в госпитализации. Позже она сама отказывалась от больницы, так как не хотела, чтобы о недуге узнали поклонники, писал NEWS.ru.

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