https://static.news.ru/photo/952f55b0-5c97-11ea-935c-fa163e074e61_660.jpg Фото: INA Photo Agency via imago-images.de/Global Look Press

Эвакуированные с лайнера Diamond Princess на карантин в Казань люди чувствуют себя хорошо. Об этом заявили в Минздраве Татарстана.

На 2 марта 2020 года состояние пассажиров, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, остается стабильным, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Медики добавили, что ежедневные лабораторные исследования не выявили изменений. Пациенты чувствуют себя хорошо, повышения температуры и других проявлений инфекционного заболевания не зарегистрировано. Кроме того, медицинский персонал, находящийся с пациентами, также чувствует себя нормально.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошёл на берег ещё 25 января в Гонконге. А власти Японии по прибытии судна поставили его на карантин и в течение двух недель не выпускали на берег около 3,7 тысячи человек из 50 стран.

Как сообщил NEWS.ru, всего на борту лайнера было 10 россиян. В страну вернулись восемь человек (двое лететь отказались), у троих из эвакуированных выявлен новый коронавирус. Все они чувствуют себя хорошо: заболевание протекает в лёгкой форме.