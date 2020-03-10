https://static.news.ru/photo/f1bc2906-62b5-11ea-83fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные выяснили, на какой день в организме человека проявляется коронавирус. Согласно последним исследованиям, средний срок инкубации вируса составляет 5,1 дня.

Специалисты из Университета Джона Хопкинса проанализировали 181 случай COVID-19 за пределами провинции Хубэй и создали модель инкубационного периода коронавируса. Согласно их результатам, вирус проявлял себя не позднее, чем через 5 дней. При этом менее, чем у 2,5 % больных болезнь выявилась уже в течение первых 2,2 дней, а через 11,5 дней вирус обнаруживался у 97,5 % заражённых. Поэтому учёные считают период карантина 14 дней вполне обоснованным.

Основываясь на нашем анализе общедоступных данных, текущая рекомендация для активного мониторинга или карантина в течение 14 дней является разумной, — приводит РИА Новости слова слова руководителя исследования Джастина Лессера.

По словам медиков, инкубационный период для COVID-19 находится в том же диапазоне, что и для SARS-CoV, возбудителя так называемой атипичной пневмонии. При этом эксперты отмечают, что инфицированный человек может представлять опасность для окружающих, даже если у него ещё не начали проявляться признаки заболевания.

Ранее китайские учёные выяснили, что коронавирус нового типа сохраняется в воздухе до 30 минут, а передаваться от инфицированного человека к здоровому может на расстоянии до 4,5 метра, писал NEWS.ru.