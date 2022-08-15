Медики рассказали, как подготовить иммунитет к осени Эксперты КФУ: употребление фруктов и овощей поможет подготовить иммунитет к осени

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Употребление фруктов, ягод и овощей поможет организму запастись витаминами к началу осени, сообщила доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии КФУ Ирина Сухарева, пишет «Московский комсомолец». По ее словам, за лето человек успевает не только привыкнуть к солнцу, но и накопить ценный витаминный ресурс.

Употребление в пищу свежих фруктов и овощей летом укрепляет иммунитет. Полезны ягоды: малина, клубника, земляника, черная смородина, арбузы. Даже простой салат из помидоров и огурцов содержит много витаминов, — сказала Сухарева.

Как заявила медик, в сутки достаточно употреблять 400 граммов овощей и 200-300 граммов фруктов, чтобы повысить иммунитет. В качестве примера полезных продуктов Сухарева привела помидоры и арбузы. Первые, по ее словам, обладают противораковыми свойствами, а вторые — способствуют очистке организма, однако врач предостерегла от употребления арбузов людей, страдающих сахарным диабетом.

В то же время доктор медицинских наук, заведующая кафедрой нормальной физиологии Медицинской академии Крымского федерального университета Елена Евстафьева рассказала, что после обильного витаминного периода не всем людям удается повысить иммунитет до такого уровня, чтобы организм был готов к борьбе с вирусами и инфекциями. В это случае осень станет критическим периодом для здоровья, считает врач.

Как правило, осенью происходят погодные изменения или так называемые климатические качели. Почему адаптационные резервы оказываются не такими значительными после летнего витаминного периода? Очевидно проблема в качестве употребляемых продуктов, которые и ослабляют наш иммунитет, — сказала Евстафьева.

Специалист отметила, что в выращивании фруктов и овощей часто используются химикаты для борьбы с вредителями или увеличения урожайности культур. Попадая на рыночные прилавки, а затем на стол, такие продукты могут ослабить иммунитет, объяснила Евстафьева.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибо в разговоре с NEWS.ru объяснил, как работают защитные силы организма на самом деле и стоит ли им помогать. Он отметил, что одна из причин снижения напряжённости иммунитета — дефицит витаминов и микроэлементов.