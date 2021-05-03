Медики, работающие с COVID-19, получат 52 млрд рублей от правительства

https://static.news.ru/photo/d26f5be6-ac1e-11eb-a3c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распоряжение о выделении более 52,2 миллиарда рублей медикам и другим работникам, помогающим в борьбе с коронавирусной инфекцией, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Выделить Минфину России в 2021 году <...> бюджетные ассигнования в размере 52297735,9 тысячи рублей <...> бюджету ФСС РФ на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что выплаты получат как те медработники, которые оказывали медпомощь по диагностике и лечению COVID-19, так и те, кто так или иначе контактировал с больными коронавирусом пациентами.

Кроме того, правительство РФ выделит более 4,6 млрд рублей для единовременной страховой выплаты медработникам всех категорий в случае смерти или получения инвалидности из-за коронавируса.

Как сообщалось ранее, Bloomberg утверждает, что в России началась третья волна коронавируса. Информагентство ссылается на двух неназванных чиновников, которые, в свою очередь, опираются на неофициальную статистику правительства. По их данным, из-за оптимистичной оценки Кремлём эпидемиологической ситуации россияне не боятся инфекции и не хотят прививаться от неё.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что в 54 российских регионах выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции. По данным вице-премьера, в 48 регионах выявлена британская разновидность возбудителя, в 11 — южноафриканская, а ещё в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории России, но имеют отдельные мутации.