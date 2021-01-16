Медики предупредили о новой смертельной инфекции в больницах

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Коронавирус может вызвать массовые всплески заражения пациентов больниц грибком Candida auris. Этот патоген в большинстве случаев приводит к смерти больных в реанимации.

Такие выводы сделали специалисты мексиканского отделения микробиологии Автономного университета Нуэво-Леон на основе исследований. По словам учёных, летальность среди пациентов с коронавирусом и грибковым сепсисом составляет 83,3% даже при применении противогрибковой терапии, ссылаются на данные медиков «Известия».

Специалисты предупредили, что если указанный грибок распространится в больницах, это приведёт к десяткам тысяч избыточных смертей в мире. Слова мексиканских коллег подтвердил заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко. Он отметил, что вспышки больничного кандидоза уже зафиксировали в столичных больницах и Санкт-Петербурге. И грибок действительно представляет реальную угрозу, так как его не только сложно лечить, но и диагностировать.

На днях австралийские медики предупредили, что пандемия может привести к вспышкам кори. Одним из факторов станет рост бедности из-за низкой экономической активности. Особенно сильно заболевание проявится в странах, где наблюдаются недоедание и слабая медицинская помощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что грибковая инфекция нередко дополняет бактериальную. Сначала у человека возникают бактериальные осложнения, которые лечат антибиотиками. Затем к ним присоединяются инвазивные микозы.