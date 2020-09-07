Медики: повреждения лёгких и сердца от COVID-19 со временем лечатся

https://static.news.ru/photo/98c757ba-f10f-11ea-8108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейские медики проследили за изменениями лёгких и сердца у нескольких десятков перенёсших COVID-19 пациентов. Исследование показало, что связанные с коронавирусной инфекцией патологии органов не носят постоянный характер и со временем проходят.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Европейский фонд изучения лёгких (ELF). Медики увидели, что следы повреждений присутствуют на лёгких пациентов спустя недели после выписки.

Есть и хорошая новость — они со временем исчезают, что говорит о том, что у лёгких есть способность залечивать подобные повреждения, — заявила врач Инсбрукского университета Сабрина Саханич.

Учёные практически с первых дней после начала вспышки коронавируса в Китае получили данные, что SARS-CoV-2 может проникать в различные ткани тела, в том числе в слизистую оболочку носа, пищевод, сосуды и сердце. Эта особенность инфекции объясняет, почему заболевшие страдают не только сбоями дыхательной системы, но и теряют чувство обоняния или испытывают проблемы с ЖКХ. Австрийские медики провели исследование в попытке выяснить, насколько длительными могут быть повреждения внутренних органов при коронавирусе.

Медики наблюдали за 82 пожилыми жителями Инсбрука в течение нескольких месяцев. Опрос и забор проб крови проводился каждые шесть недель. Сразу после выписки из больницы у 88% пациентов наблюдались повреждения лёгких, половина из них постоянно кашляла или ощущала трудности с дыханием, что было связано с пониженной способностью лёгких к обмену газами. Также проблемы фиксировались в работе органов кровообращения. У 59% были тромбы в сосудах и повреждения левого предсердия. Ситуация улучшалась примерно через три месяца. Видимые повреждения лёгких сохранялись у половины пациентов, а частота развития кашля и тромбов снизилась. Результаты исследования сигнализируют, что многие тяжёлые последствия этой болезни не являются необратимыми, чего раньше опасались учёные.

Как писал NEWS.ru, учёные из Гонконга выяснили, что в организме пациентов с COVID-19 вирус часто присутствует в виде кишечной инфекции даже при отсутствии выраженных симптомов. По мнению исследователей, после исчезновения симптомов и очистки дыхательных путей коронавирус может размножаться в пищеварительном тракте и продолжать заражать окружающих.