Медики получат двойные выплаты за работу в новогодние праздники в январе

https://static.news.ru/photo/30302464-501b-11eb-a45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские работники, работающие с больными коронавирусной инфекцией в новогодние праздники, получают двойные социальные выплаты уже в январе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе, — цитирует министра ТАСС.

Ранее во время селекторного совещания с регионами России Мурашко заявил, что порядка 700 тысяч медработников, работающих с коронавирусными больными, получили социальные выплаты за декабрь на сумму более 21 млрд рублей. Всего деньги дошли до 696 884 медработников.

Как писал NEWS.ru, инфекционист Ирина Шестакова считает, что к концу 2022 года ситуация с коронавирусной инфекцией изменится в лучшую сторону благодаря вакцинации и разработке эффективного противовирусного препарата. Она уверена, что коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок полагает, что начало конца нынешней волны заболеваемости коронавирусом ожидается в начале весны, после этого больших подъёмов уровня распространения инфекции уже не будет. По его словам, Россия уже вышла на так называемое плато, были достигнуты наивысшие показатели в процессе развития пандемии.