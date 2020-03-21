Врачи прокомментировали состояние военнослужащих, которые пострадали на территории складского комплекса Северного флота. По словам медиков, они находятся в госпитале под наблюдением.
Состояние всех пострадавших удовлетворительное, все они находятся в госпитале под наблюдением медиков, двое обслужены амбулаторно, у трёх других поверхностные непроникающие ранения, — отметили в медицинском учреждении.
Причиной происшествия стало нарушение требований безопасности при выполнении работ. Неаккуратное обращение со снарядами привело к травмам.
Уронили гильзу с пороховым зарядом, у неё сработал капсюль, и воспламенился порох, — добавили врачи.
Как ранее информировал NEWS.ru, врачи из Республики Крым оценили состояние первого заражённого коронавирусом. За всеми, кто контактировал с ним, было установлено наблюдение.
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