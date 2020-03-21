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Российские авиакомпании вернули в Россию почти 20 тысяч человек из девяти стран за неделю. Об этом говорится в совместном сообщении Минтранса и Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей работу по возвращению граждан РФ из иностранных государств.

Отмечается, что сформирован список из 30 стран, откуда оперативно требуется перевозка. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих обратился к МИД РФ с просьбой до 26 марта сформировать точный список граждан, которым...