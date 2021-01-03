Медики объяснили, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/706d43f6-4dc6-11eb-8696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России набирает обороты вакцинация от коронавирусной инфекции, однако гражданам для получения прививки необходимо придерживаться определённых требований. Медики объяснили, в каких случаях нельзя проходить вакцинацию.

У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний, — приводит РБК слова инфекциониста Евгения Тимакова.

Он поясняет, что также нельзя употреблять алкоголь в больших количествах за три дня и в течение трёх дней после прививки — впрочем, пара бокалов допустима. Кроме того, не стоит злоупотреблять тяжёлой пищей и продуктами из предприятий быстрого питания.

Тимаков призывает граждан быть готовыми к прививке психологически. Излишнее волнение может привести к выбросу адреналина, головокружению и потере сознания. Инфекционист также замечает, что людям, имеющим склонность к аллергическим реакциям, следует за день до прививки принять антигистаминный препарат, а затем повторить приём лекарства на следующий день после вакцинации.

В свою очередь, вирусолог Александр Чепурнов подчёркивает, что ОРВИ временно снижает иммунитет, поэтому нельзя делать прививку, если не прошло месяца после выздоровления от простудного заболевания. Он рекомендует не покидать медицинское учреждение в течение получаса после вакцинации, чтобы убедиться, что нет острой реакции на препарат.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор ответил на популярные вопросы граждан о текущей ситуации с коронавирусом и о введённых в связи с ней ограничениях. В частности, объясняется, возможно ли снятие ограничений для тех, кто сделал прививку от COVID-19 и получил паспорт вакцинированного.