Медики объяснили, почему нельзя повторно использовать защитную маску

Медицинскую маску не имеет смысла использовать во второй раз, поскольку она уже не может никаким образом защитить от коронавирусной инфекции. Специалисты Массачусетского университета и Калифорнийского баптистского университета утверждают, что, если надеть маску повторно, это будет даже менее эффективно, чем не надевать её вовсе.
Как
Естественно, люди думают, что носить маску — неважно, новую или старую — всегда луше чем ничего, Наши результаты показывают, что это убеждение справедливо только для частиц размером более 5 микрометров, но не мелких частиц размером менее 2,5 микрометров, — поясняет один из авторов исследования Цзиньсян Си.
Причина снижения эффективности маски проста. Она заключается в деформации изделия после первичного применения. Складки маски значительно влияют на структуру воздушного потока, и их эффективность меняется с частотой использования. Специалисты намерены также изучить, как формы масок влияют на защиту от коронавируса.
Эсперимент учёных заключался в использовании компьютерной модели человека, носящего плиссированную трёхслойную хирургическую маску. Специалисты анализировали, как рельеф лица влияет на воздушный поток, а также следили за тем, как мельчайшие частицы жидкости оседают на лице и в дыхательных путях, как они проникают в нос, в глотку и в лёгкие.
NEWS.ru ранее писал, что встречать Новый год в медицинских масках в компании друзей люди вряд ли готовы. Вместе с тем не помогут предотвратить заражение коронавирусом во время застолья и антисептики. Однако риск инфицирования можно снизить.