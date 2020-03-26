https://static.news.ru/photo/4b5ef0a2-6f71-11ea-b700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повальный спрос на туалетную бумагу в период ажиотажа из-за эпидемии коронавируса имеет под собой вполне конкретное обоснование. Это связано с ментальностью человека, основанной на генетической памяти, рассказал израильский социальный клинический работник Влад Роднянский.

Он пояснил, что в тревожной обстановке люди стремятся попасть в спокойное и тихое место, каким на подсознательном уровне считают туалет. Помимо этого, от первобытных предков людям досталась бурная реакция желудочно-кишечного тракта на стрессовые ситуации.

У него (первобытного человека. — NEWS.ru) сжимался желудок. Соответственно, он должен был освободиться от всего лишнего для того, чтобы быть способным либо убежать, либо воевать, — цитирует Роднянского «Экспресс газета».

Впрочем, есть и другая причина популярности туалетной бумаги. Этому, как оказалось, способствовали китайцы. Как сообщил источник в медицинских кругах, те часто оборачивали ею пальцы перед тем, как трогать поручень, кнопку лифта или ещё что-то потенциально заразное. После того как в стране началась эпидемия, спрос на товар повысился.

Вслед за китайцами рулоны начали раскупать австралийцы и американцы, которые взяли пример с китайцев, толком не понимая нюансов. Уже после этого новой одержимостью заразились европейцы и россияне.

Ранее, как писал NEWS.ru, исследователи выяснили, когда у россиян закончатся запасы гречки и туалетной бумаги. Оказалось, люди пополнили свои стратегические запасы более чем на три месяца.