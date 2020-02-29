https://static.news.ru/photo/77eec8d0-5ad2-11ea-b967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое посетителей банного комплекса, вероятно, умерли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей. Все они находились в бассейне, когда туда насыпали 25 килограммов сухого льда.

После чего началось выделение углекислого газа. Почти сразу люди потеряли сознание и наглотались воды, пишет Telegram-канал «112». В больнице до сих пор находятся пять гостей вечеринки. Праздник устроила 28 февраля блогер Екатерина Диденко в честь дня рождения.

Позже она сообщила о том, что её супруг Валентин, также отдыхавший в бане, умер после инцидента в бане. Девушка заявила, что нуждается в помощи профессионального психолога.

Инцидент в одном из банных комплексов Москвы, в котором люди погибли от химических ожогов, прокомментировала врач высшей категории Надежда Чернышова. Смерть наступила после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда.

Вещество является твёрдым углекислым газом, который переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ. По её словам, испарения не представляют опасности при маленькой концентрации, и если помещение имеет хорошую вентиляцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число погибших от химических ожогов в бане в Москве выросло до трёх человек. Количество пострадавших на вечеринке достигло семи человек. По факту происшествия заведено уголовное дело.