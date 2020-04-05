Медики назвали три дополнительных явных симптома коронавируса

https://static.news.ru/photo/290ccc86-77c8-11ea-ac64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные сообщили о наличии дополнительных признаков, которые могут свидетельствовать о коронавирусной инфекции. Согласно исследованиям, их по меньшей мере три. Заболевание может проявиться в виде головных болей, головокружения и потери обоняния.Эти симптомы наблюдались у 8% больных из Уханя.

О неспособности улавливать запахи чаще всего заявляли пациенты в Италии и Южной Корее, а также инфицированные COVID-19 в Германии.

Медики призвали внимательнее относиться к организму и вовремя распознавать нехарактерные явления. В частности, они отметили, что в самом начале коронавирус часто проявляется усталостью и тревогой. Эти симптомы назвали большинство пациентов дома престарелых в Вашингтоне, передают «Известия».

Ранее врачи посоветовали, чтобы повысить сопротивляемость организма коронавирусу, есть богатую цинком и селеном пищу. Об этом рассказала телеведущая Елена Малышева, писал NEWS.ru.