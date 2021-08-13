Медики назвали напитки для профилактики тромбоза после COVID

Ежегодно тромбоз становится причиной смерти примерно 10 млн человек в мире. Это заболевание является частым осложнением после COVID-19. Предотвратить закупорку сосудов помогают три напитка, сообщают «БелНовости» со ссылкой на рекомендации медиков.
Для профилактики тромбоза подходит гранатовый сок. Содержащиеся в нём компоненты препятствуют образованию кровяных сгустков и тем самым нормализуют кровообращение.
Какао содержит полифенолы, которые положительно влияют как на тромбоциты, так и на сердечно-сосудистую систему в целом. Однако пить его рекомендуется без сахара.
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Ранее врач Валерий Вечорко посоветовал всем переболевшим коронавирусом делать коагулограмму — анализ на свёртываемость крови. По его словам, это необходимо для профилактики тромбозов. Он также отметил, что для защиты от сгущения крови стоит пить много жидкости — и лучше воды. Особенно важно это делать в жаркую погоду.