Медики назвали напитки для профилактики тромбоза после COVID

Ежегодно тромбоз становится причиной смерти примерно 10 млн человек в мире. Это заболевание является частым осложнением после COVID-19. Предотвратить закупорку сосудов помогают три напитка, сообщают «БелНовости» со ссылкой на рекомендации медиков.

Для профилактики тромбоза подходит гранатовый сок. Содержащиеся в нём компоненты препятствуют образованию кровяных сгустков и тем самым нормализуют кровообращение.

Какао содержит полифенолы, которые положительно влияют как на тромбоциты, так и на сердечно-сосудистую систему в целом. Однако пить его рекомендуется без сахара.

Медики также рекомендуют включить в рацион липовый чай. Присутствующие в нём антиоксиданты снижают риск сердечного приступа и ишемической болезни. Кроме того, он оказывает положительный эффект на желудочно-кишечный тракт.

Ранее врач Валерий Вечорко посоветовал всем переболевшим коронавирусом делать коагулограмму — анализ на свёртываемость крови. По его словам, это необходимо для профилактики тромбозов. Он также отметил, что для защиты от сгущения крови стоит пить много жидкости — и лучше воды. Особенно важно это делать в жаркую погоду.