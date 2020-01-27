https://static.news.ru/photo/b754dbae-4105-11ea-81e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили у пассажирки рейса Владивосток — Москва острый гастроэнтерит. Накануне у неё поднялась температура. Возникли подозрения на коронавирус.

Специалисты ведомства работают на борту воздушного суда, прибывшего в аэропорт Шереметьево. Пациентку изолировали, передаёт ТАСС.

Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Инфекция уже дошла до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

Общее число летальных исходов течения пневмонии возросло до 80, а число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал китайский город Ухань в центральной провинции Хубэй. С начала эпидемии город уже покинули более 5 млн человек. В настоящее время город закрыт на карантин, эвакуировать иностранных граждан власти пока не разрешают.

Биологи-эволюционисты из Академии наук Китая сравнили мелкие различия в геноме разных образцов коронавируса 2019-nCoV и определили, что инфекция впервые проникла в человеческую популяцию 17 декабря 2019 года или в соседние дни.

Исследователи считают, что за это время вирус не успел сильно измениться, несмотря на широкую географию распространения. Данные говорят, что вспышка находится на начальных этапах, писал NEWS.ru.