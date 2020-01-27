Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили у пассажирки рейса Владивосток — Москва острый гастроэнтерит. Накануне у неё поднялась температура. Возникли подозрения на коронавирус.
Специалисты ведомства работают на борту воздушного суда, прибывшего в аэропорт Шереметьево. Пациентку изолировали,
Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Инфекция уже дошла до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.
Общее число летальных исходов течения пневмонии возросло до 80, а число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал китайский город Ухань в центральной провинции Хубэй. С начала эпидемии город уже покинули более 5 млн человек. В настоящее время город закрыт на карантин, эвакуировать иностранных граждан власти пока не разрешают.
Биологи-эволюционисты из Академии наук Китая сравнили мелкие различия в геноме разных образцов коронавируса 2019-nCoV и определили, что инфекция впервые проникла в человеческую популяцию 17 декабря 2019 года или в соседние дни.
Исследователи считают, что за это время вирус не успел сильно измениться, несмотря на широкую географию распространения. Данные говорят, что вспышка находится на начальных этапах, писал NEWS.ru.
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