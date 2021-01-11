Медики и священники призвали россиян воздержаться от крещенских купаний

https://static.news.ru/photo/613438f2-54a8-11eb-9925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крещенские купания могут привести к новому скачку заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказывают терапевты накануне традиционных купаний россиян в ледяных прорубях.

В Омской области Роспотребнадзор уже рекомендовал отказаться в этом году от этого ритуала.

Против купаний в этом году также выступили и священнослужители. Они уверяют, что для празднования Крещения необязательно нырять в прорубь.

Народ относится к купанию как к панацее от всех проблем. Мол, окунулся — снял грехи! Это чистейшей воды язычество. Плюс ко всему, порой не оценив свои силы, здоровье, находясь в нетрезвом состоянии, наслушавшись о «чудодейственной» силе купания, люди просто получают кучу проблем здоровью и самой жизни, — рассказал «Газете.Ru» настоятель храма святого князя Владимира в Норильске, протоиерей Димитрий Харцыз.

Настоятель Казанской церкви в Твери отец Антоний Русакевич подчеркнул, что не стоит игнорировать рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с распространением коронавируса. Он также добавил, что купание в проруби — это народная традиция, не имеющая отношения к праздничному богослужению.

Для православного человека самое важное — помолиться на богослужении в своём храме. Сейчас во всех храмах по благословению священноначалия соблюдаются необходимые меры предосторожности, — рассказал священник.

По мнению врачей, купание в проруби, в принципе, не может повредить, однако из-за скопления людей можно заразиться коронавирусом.

Кроме того, иммунолог Мария Польнер предупредила, что для неподготовленных людей купание в ледяной воде может обернуться переохлаждением, которое приводит к стрессу для организма и снижению его защитных функций.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 89 млн, увеличившись за сутки более чем на 660 тыс. Число смертей из-за последствий коронавируса возросло более чем на 11 тыс., превысив 1,93 млн. К 19:21 мск 11 января в ВОЗ имели сведения о 89 048 345 инфицированных и 1 930 265 умерших, писал NEWS.ru.