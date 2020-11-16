Медики госпитализировали в Москве 1217 человек с COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/1debcef4-27e7-11eb-aced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики приняли решение о госпитализации 1217 человек с подтверждённым COVID-19 за последние 24 часа в Москве. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких в лечебных учреждениях мегаполиса подключили 373 пациента, передаёт оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа в столице РФ.

В Москве также подтверждено 6360 новых случаев COVID-19, передаёт портал стопкоронавирус.рф. 18,4% заболевших являются детьми, 42,1% людьми в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% — от 46 до 65 лет, ещё 9,4% — от 66 до 79 лет. Кроме того, 3,2% среди заражённых — граждане старше 80 лет.

Коэффициент распространения COVID-19 в РФ вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07. В Москве 16 ноября показатель увеличился на 0,01 и находится на отметке 1,08, следует из подсчётов на основе информации федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В РФ 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован.

Ранее NEWS.ru сообщал, что со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов. По данным организации, в период с 31 декабря 2019 года досмотрено 11 627 980 человек, при этом выявлено 804 человека с признаками инфекционных заболеваний.