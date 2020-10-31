Медики будут получать выплаты за работу с COVID-19 до конца 2021 года

Специальные выплаты сотрудникам медицинских учреждений за работу c пациентами, болеющими коронавирусом, будут начисляться за нормативную смену с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
В целях государственной социальной поддержки медицинских и иных работников медицинских и иных организаций производить ежемесячно в период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальные социальные выплаты за нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленную для соответствующей категории работников в организации, — говорится в тексте документа.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительству необходимо предусмотреть дополнительные выплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусом.
Как сообщал NEWS.ru, российские власти намерены выделить свыше 8,6 млрд рублей из резервного фонда кабмина на выплаты врачам за работу с коронавирусом. Кроме этого, будет выделено почти 16,1 млрд рублей на выплаты за выполнение «особо важных работ» с COVID-19.