Медики будут получать выплаты за работу с COVID-19 до конца 2021 года

Правительство РФ выделит свыше 8,6 млрд рублей из резервного фонда кабмина на выплаты врачам за работу с коронавирусом. Кроме этого, будет выделено почти 16,1 млрд рублей на выплаты за выполнение «особо важных работ» с COVID-19.

В правительстве уточнили, что получателем резервных средств станет Минздрав, а стимулирующие выплаты будут производиться врачам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Эти доплаты коснутся медиков, которые оказывают помощь пациентам...