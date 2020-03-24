https://static.news.ru/photo/a8b3fca6-6db0-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Bachmeier/imageBROKER.com/Global Look Press

Коронавирус представляет серьёзную опасность для больных туберкулёзом. Как сообщил главный врач Государственной областной Новосибирской клинической туберкулёзной больницы Михаил Евсин, это объясняется слабым иммунным статусом таких пациентов.

Чисто теоретически, учитывая снижение иммунитета, на фоне тем более ВИЧ-инфекции, у больных туберкулёзом, в принципе, возможно, что распространение коронавирусной инфекции может быть, — приводит его слова «Интерфакс».

В связи с этим, по его словам, в больнице усилены меры, направленные на предотвращение инфекции. Он отметил, что в настоящее время в Новосибирской области заболеваемость и смертность от туберкулёза превышает среднероссийские показатели в два раза.

По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки заболел 71 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, в медицинском центре в Коммунарке, куда привозят граждан с подозрением на коронавирус, скончалась 69-летняя женщина. Она была госпитализирована в реанимацию ещё 19 марта. Известно, что погибшую звали Зинаида М. Её дочь недавно вернулась из отпуска в Португалии.