Сотрудницу медцентра уволили за жалобы на зарплату

https://static.news.ru/photo/0a5a72e0-9b9d-11ea-ad0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Работница регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра Вера Вотинцева пожаловалась в социальных сетях на низкую зарплату. Руководство решило уволить её по статье.

Она рассказала в Интернете, что за апрель получила 12 189 рублей. Всего с начала 2020 года ей выплатили 59 825 рублей до вычета НДФЛ, передаёт «Царьград».

После публикации её пригласили к главному врачу, где предложили увольнение по соглашению сторон с выплатой 30 тысяч рублей. Начальство отметило, что можно подождать несколько месяцев и вернуться на рабочее место.

Женщина отказала. Тогда ей предложили выплатить компенсацию «за молчание». После отказа сотрудницу уволили.

Как писал NEWS.ru, к середине мая медработники по всей стране начали массово жаловаться на невыплаты, задержки или частичное перечисление стимулирующих, обещанных президентом Владимиром Путиным за работу с больными COVID-19. Глава государства 18 мая назвал ситуацию недопустимой и потребовал в течение суток перечислить средства в регионы.

Премьер-министре Михаил Мишустин 21 мая заявил, что деньги перечислены всем.