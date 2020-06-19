Медика из Петербурга уволили после жалоб на низкую зарплату

https://static.news.ru/photo/4f3c5cac-b231-11ea-a106-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.spb.ru

Глава муниципального образования Гавань Санкт-Петербурга Нэлли Вавилина рассказала об увольнении санитарки Александру Марченко, работавшей в госпитале в «Ленэкспо». Женщина жаловалась на низкую зарплату.

Главный врач госпиталя ветеранов войн Максим Кабанов подписал документ об увольнении, из которого следует, что женщина прекратила работу из-за тенденции к нормализации эпидемиологической обстановки, передаёт Znak.

При этом Марченко накануне говорила, что не получила доплат от президента и губернатора, а всего с 19 мая ей заплатили 13 тысяч рублей. Также туалеты госпиталя постоянно затапливало, и санитары работали с мокрыми ногами.

До этого на госпиталь в «Ленэкспо» жаловались и пациенты. Они говорили, что медиков не хватает, а обычные люди соседствуют с пациентами, у которых ментальные отклонения. Кроме того, в июне в помещении обвалился потолок в санитарской. При этом прокуратура не нашла нарушений в работе временного учреждения.

Как писал NEWS.ru, с 15 июня в Санкт-Петербурге ступил в силу первый этап снятия ограничений. Как отмечал губернатор города Александр Беглов, если позволит эпидемиологическая ситуация, то в Петербурге возобновят работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье и бани. Жители города также смогут посещать библиотеки и научные учреждения. Вновь можно будет пользоваться услугами каршеринга. Закрытыми останутся салоны красоты.

Второй этап снятия ограничений может начаться в конце июня. Тогда в городе планируют открыть летние кафе и террасы, зоопарк, дворцово-парковые ансамбли, разрешить навигации по рекам и каналам.

При этом Беглов заявил, что властям Санкт-Петербурга необходимо на всякий случай готовиться ко второй волне коронавируса, которая ожидается осенью. Он подчеркнул, что городские власти продолжат увеличивать количество коек для больных COVID-19.

На 19 июня в Санкт-Петербурге зафиксировано 21 734 случая заражения коронавирусом. К сожалению, жертвами COVID-19 стали 793 человека, летальность составляет 3,65%. Полностью выздоровел 12 171 человек.