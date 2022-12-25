Медик рассказал, как лечил русских и украинских бойцов во время СВО

Фото: РИА Новости

Военный врач ВС РФ обрабатывает рану военнослужащему ВСУ

Медик Западного военного округа с позывным Каспер рассказал РИА Новости, что за три месяца в зоне СВО помог более чем 250 военнослужащим. По его словам, он спасал жизни не только российских, но и украинских бойцов.

Врач сообщил, что однажды к нему в санчасть привезли человека, одетого в форму, похожую на натовскую. Врачи поняли, что это был боец из ВСУ. По словам медика, мужчине оказали первую медицинскую помощь.

Он бежал в нашу сторону, просто его подобрали наши бойцы. Наши бойцы никого не бросали! Видя раненых, они несли их к нам в санчасть, — пояснил собеседник агентства.

Он также рассказал и о случае, когда сам был ранее ранен, оказывая помощь бойцу. Войска были в Куземовке, одного из военнослужащих тяжело ранили, и в момент, когда медик пытался помочь пострадавшему, его накрыло миной. Его спас только пистолет ПМ — осколок ударил туда.

Ранее начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин заявил, что украинские военные намеренно целятся в российских врачей, которые работают в зоне спецоперации. Из-за этого даже пришлось убрать красные кресты с бортов некоторого российского санитарного транспорта, отметил он.