https://static.news.ru/photo/e21e3b20-6b9c-11ea-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус подозревают у одного из медиков в Калуге. Женщина контактировала с заражённым COVID-19 пациентом, об этом заявил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Мы получили подтверждение теста на возможность наличия инфекции у медработника, контактировавшего с больным коронавирусной инфекцией, — написал Шапша.

По его словам, медик находится на карантине. Она ожидает результатов повторного теста, самочувствие у женщины хорошее.

Шапша подчеркнул, что медик после контакта с заболевшим находилась в самоизоляции со своей семьёй. В настоящий момент все члены её семьи находятся в медучреждении, они не вступали ни с кем в контакт.

Ранее в Краснодарском крае госпитализированы двое россиян, которые вернулись из Румынии и Швейцарии. В общей сложности в медицинских учреждениях края находятся 170 человек с подозрением на коронавирус.

NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пандемия коронавируса в России может пойти на спад в мае и прекратится летом. Он подчеркнул, что Китай сумел справиться с коронавирусом за два месяца, вероятно, в России будет что-то в таком же роде. Академик подчеркнул, что никто не сможет дать никаких точных прогнозов и гарантий, поскольку с такой эпидемией Россия сталкивается впервые.

Всего в России зарегистрировано 306 случаев заболевания, 53 случая выявили за последние сутки, выздоровели 16 человек.