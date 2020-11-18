Медик спрогнозировал стабилизацию ситуации по COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/2515fc96-2971-11eb-936e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ может стабилизироваться через месяц или полтора, считает главный врач одного из медцентров Евгений Тимаков. Он добавил, что перелом уже наблюдается в Москве.

К концу февраля [2021 года] уже будет снижение [числа выявляемых случаев заражения COVID-19], на постоянном уровне количество заболевших до лета будет где-то 5–7 тысяч [в сутки] точно, — рассказал эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, положение в РФ не катастрофическое, однако в некоторых субъектах наблюдается нехватка медиков и ресурсов, считает Тимаков.

Если мы будем говорить о мегаполисе, о Москве, например, то здесь есть и места, и врачи, строго отслеживаются все контакты заболевших. Если мы отойдём чуть подальше от Москвы, то ничего этого, к сожалению, уже нет, — резюмировал главврач.

В столице за минувшие сутки от коронавируса излечились 5503 человека. Общее число выздоровевших в городе с начала пандемии составило 382 тысячи человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Накануне стало известно о смерти от COVID-19 ещё 76 человек. У всех пациентов была подтверждена пневмония. Общее число умерших в столице превысило 8 тысяч, писал NEWS.ru.