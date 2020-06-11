Медик рассказал о визуальных признаках COVID-19

https://static.news.ru/photo/a3c5d55a-abf1-11ea-9def-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Врач-патологоанатом Александр Эдигер, говоря о визуальных признаках COVID-19, заявил, что у людей, заразившихся этим вирусом, наблюдается «кожная маска».

Эксперт объяснил, что у заболевших на коже проявляются внешние признаки внутренних процессов, которые были вызваны инфекцией. Чаще всего эпоявляются точечные кровоизлияния, а также покраснения кожи кистей рук. Такие признаки наблюдаются у 5 — 15% пациентов с коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Число выздоровевших от этой инфекции на данный момент в РФ составляет 261 150 человека, скончались от COVID-19 6532 пациентов.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.