Потерпеть ещё год: медик рассказал, когда пандемия пойдёт на спад

https://static.news.ru/photo/986b1c3c-37a7-11eb-82c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отступление пандемии коронавирусной инфекции в России возможно лишь в конце следующего года. Такое мнение высказал главный врач клинической больницы имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

Ослабление эпидемии, по его мнению, придётся ближе к предстоящему лету.

Мы уже начинаем вакцинировать. Довольно приличная часть [людей] уже соприкоснётся с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить, — сказал Вечорко в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

С начала пандемии коронавирусом во всём мире заразились почти 66,6 млн человек, свыше 1,5 млн умерли, порядка 42,8 млн выздоровели. В России, по данным федерального оперативного штаба, к 6 декабря официально зарегистрировано около 2,5 млн случаев инфицирования, скончались свыше 43,1 тысячи человек, исцелились более 1,9 млн.

Ранее, как писал NEWS.ru, теледоктор Александр Мясников сравнил принцип действия ныне существующих вакцин от коронавируса.