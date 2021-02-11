Медик рассказал, кому подойдёт плазма с антителами от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1471522c-6c66-11eb-9b40-96000091f725_660.jpg Фото: George Christophorou/Keystone Press Agency

Плазма с антителами к новому коронавирусу подойдёт не всем пациентам, кроме того, большая часть заражённых справляется с COVID-19 своими силами, рассказал журналистам заведующий отделением клинической и производственной трансфузиологии и гравитационной хирургии крови ГБУЗ города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского» Александр Костин.

Накануне эксперт отмечал, что антиковидная плазма перестала забираться у граждан, перенёсших COVID-19 в тяжёлой форме. В данное время её принимают исключительно после лёгкого или бессимптомного течения недуга. По его мнению, большая часть доноров антиковидной плазмы сейчас — это люди, перенёсшие коронавирус бессимптомно или в лёгкой форме, однако лишённые высоких титров антител.

Назначить переливание плазмы с антителами к COVID-19 слишком рано, когда неясно, по какому сценарию пойдёт болезнь, то есть у пациентов, переносящих заболевание в лёгкой форме, — неправильно. Необходимо понять, как реагирует пациент. Назначить поздно, когда пациент уже на ИВЛ или болеет больше десяти дней, тоже плохо. При этом плазма уже не подействует. Необходимо поймать то «окно», когда болезнь прогрессирует, а антитела отсутствуют, — цитирует Костина РИА Новости.

Вакцинация от COVID-19 может оказаться неэффективной из-за естественной мутации коронавируса. Об этом рассказал российский вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский. По словам специалиста, появились сообщения, что белок шипа в одном из штаммов вируса настолько изменился, что вакцина не даёт положительного эффекта. По мнению Аграновского, при распространении такого штамма прежняя вакцина не поможет людям защититься. В случае возникновения подобной мутации в состав вакцины придётся вносить изменения.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, российская вакцина «Спутник V» имеет одинаковую эффективность против новых штаммов вируса. Кроме того, она предоставляет полную защиту против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник V», в 1,3–1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом, сообщал NEWS.ru.