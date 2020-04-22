Медик рассказал, как мужчины и женщины терпят изоляцию

https://static.news.ru/photo/94bc01b8-847f-11ea-a18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчины и женщины почти одинаково переносят лишения и трудности периода изоляции. Их отношение к ситуации зависит от личного восприятия и психологических особенностей, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН Александр Суворов.

Академик был участником подобных экспериментов, а также организовывал опыты по длительной изоляции «Сфинкс», «Марс-500» (имитация экспедиции на Красную планету) и SIRIUS (симуляция полёта к Луне), пишет РИА Новости.

Исследователь добавил, что люди, которые находятся дома в самоизоляции больше двух недель, могут столкнуться с конфликтами. Они начинаются на третьей неделе совместного пребывания в одной квартире.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников заявил, что мобильный телефон может принести наибольший вред при самоизоляции. По словам кандидата медицинских наук, бездумное использование гаджета способно испортить зрение навсегда.

По последним данным, в мире коронавирусом нового типа заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных достигло 57 999, умерли 513, поправились 4420 граждан.