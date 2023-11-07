Медик раскрыл, как 93-летняя москвичка встала на ноги после перелома бедра Травматолог Скорин: 93-летней москвичке сделали остеосинтез после перелома бедра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получившая перелом бедра 93-летняя россиянка встала на ноги благодаря фиксации поврежденной конечности специальным внутрикостным стержнем, рассказал NEWS.ru травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорин. Он отметил, что метод обеспечивает абсолютную неподвижность травмированного участка. Медик добавил, что пациентка, по словам родственников, неудачно упала у себя дома.

В ходе операции провели интрамедуллярный стержневой остеосинтез — фиксацию перелома специальным внутрикостным стержнем, блокируемым особыми замыкающими винтами через отверстия в его верхней и нижней частях. Такая фиксация абсолютно неподвижна и прочна, позволяет активизировать пациента сразу после операции, дает возможность с первого дня начинать пользоваться поврежденной конечностью, — подчеркнул Скорин.

По его словам, согласно современным стандартам по оказанию помощи с переломом проксимального бедра, медики обязаны выполнить данную операцию в первые 48 часов после получения травмы, что и было сделано. Скорин отметил, что процедура длилась полчаса и прошла успешно.

Несмотря на преклонный возраст, пациентка хорошо перенесла операцию и уже на второй день женщина могла сидеть. Через пять дней она чувствовала себя хорошо, и ее выписали домой. Благодаря высокотехнологичной и своевременно оказанной медицинской помощи женщина снова мобильна: может сама садиться, вставать и обслуживать себя, — добавил Скорин.

Ранее травматолог-ортопед Максим Саутин назвал МРТ позвоночника обязательной при хронических болях в спине процедурой. Медик подчеркнул, что исследование направлено на выявление межпозвоночных грыж, вызывающих «прострелы» и в спине, и в нижних конечностях.