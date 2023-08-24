Медик назвала признаки излечения ребенка от ветрянки Аллерголог Гучапшева: если сыпь исчезла, значит ребенок победил ветрянку

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Признаками полного выздоровления ребенка после ветрянки являются: нормальная температура дольше трех дней, исчезновение сыпи на коже и слизистых, а также отсутствие интоксикации, рассказала NEWS.ru детский аллерголог Елена Гучапшева. По ее словам, об излечении также говорят хорошие анализы крови.

Когда можно думать о том, что ребенок победил ветрянку: температура нормальная в течение трех дней и более, нет симптомов интоксикации, нет сыпи на коже и слизистых оболочках, показатели общего анализа крови нормальные, — отметила Гучапшева.

Врач подчеркнула, что главными симптомами заболевания являются: температура до 39 градусов Цельсия, лихорадка, а также пятнисто-папулезная сыпь на туловище на второй — восьмой дни.

По ее словам, пик заболеваемости приходится на осень, что связано с посещением детьми школ и детских садов. Врач подчеркнула, что прививка от ветрянки есть, но в РФ она не пользуется популярностью, скорее всего, из-за отсутствия ее в обязательном календаре.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что в детском возрасте ветряная оспа протекает достаточно легко и требует лишь симптоматического лечения, а обрабатывать покраснения зеленкой совсем необязательно. Эксперт добавила, что высыпания при этом разрешается мочить водой. Она порекомендовала использовать противозудные лосьоны, а также охлаждающие кремы и гели.