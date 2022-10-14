Медик назвал три признака наличия холестерина в крови Врач Смолдерен назвал боль, судороги и слабость признаками наличия холестерина в крови

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Боль, судороги и слабость в ногах и ступнях, вызванные закупорками сосудов «мусором», могут являться признаками накопления холестерина в крови, считает клинический психолог, соруководитель исследования исходов сосудистой медицины в Йельском университете Ким Г. Смолдерен, сообщает LIVE24.

По его словам, большинство людей, страдающих этим заболеванием, как правило, в возрасте старше 40 лет, однако нередко встречаются и молодые люди. Закупорки возникают в артериях, снабжающих кровью ноги и ступни, что может вызывать боль, судороги и слабость. И хотя эти симптомы могут проявиться в любой момент, они обычно особенно выражены при ходьбе. В некоторых случаях болезнь внешне может и не проявляться, но это, как правило, связано с тем, что люди ограничили свою физическую активность.

Специалист отметил, что эти проявления холестерина оказывают огромное влияние на качество жизни людей, причем по мере роста тяжести заболевания проблем становится все больше.

По словам Смолдерена, клинические исследования показали, что для снижения уровня холестерина в крови необходимо сократить потребление насыщенных жиров, содержащихся в красном мясе и жирных молочных продуктах. Другие изменения в рационе питания должны включать устранение трансжиров и добавление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами.

Кроме того, вывести молекулы жира из пищеварительного тракта поможет употребление растворимой клетчатки. Сывороточный белок полезен, поскольку содержит лактоферрин, блокирующий окисление «плохого» холестерина и затвердевание артерий. Также снизить уровень холестерина в крови поможет физическая активность, благодаря которой «хороший» холестерин поглощает и переносит липиды обратно в печень, где они вымываются из организма.

Как сообщил ранее доктор Джастин Батлер, употребление красного и обработанного мяса повышает риск образования тромбов. По его словам, к красному мясу относятся говядина, свинина, баранина и оленина, а к обработанному — копчения, паштеты, ветчина, бекон, салями и мясные консервы.