Медик назвал способ повышения доверия россиян к вакцинации

Для стимулирования всеобщей иммунизации в России производителям вакцин следует показать, что они безопасны для людей, страдающих хроническими патологиями, так как они наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции. Такое мнение в интервью NEWS.ru озвучил врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

Думаю, будет дополнительный стимул для широкой вакцинации, если мы покажем, что вакцина безопасна не только для здоровых людей, но и для хроников. Я лично знаю многих хронических пациентов, которые просят их вакцинировать, но поликлиники им отказывают по факту наличия того или иного заболевания, — пояснил Штабницкий.

Он отметил, что достаточно жёсткие ограничения по вакцинации ставят людям с различными аутоиммунными заболеваниями, и таких пациентов в России достаточно много. По мнению медика, необходимо как минимум обозначить, людей с какими именно аутоиммунными и другими хроническими патологиями нельзя прививать, чтобы сузить круг тех, кому вакцинация не положена.

На мой взгляд, хорошо бы провести исследование у пациентов с какими-то конкретными заболеваниями и показать безопасность вакцинации у больных людей, потому что, естественно, в наибольшей группе риска [по COVID-19] находятся люди с хроническими патологиями, — полагает Штабницкий.

Он пояснил, что клиническая фаза исследований, которая даёт допуск к применению любого лекарства или вакцины, всегда проводится на относительно здоровых людях, потому что исследователям необходимо показать наилучший результат.

Понятно, что в группе хронически больных людей смертность от каких-либо причин немного выше, и в группе пациентов с какой-нибудь красной волчанкой в течение года-двух получим какую-то смертность, естественно, не связанную с вакцинами, но это надо доказывать. В общем, результат исследования в таком случае будет достаточно сомнителен. Поэтому совершенно правильно сделали, что показали [результативность и безопасность вакцин] на здоровых. Следующий шаг — показать на больных, — добавил пульмонолог.

Ранее в интервью NEWS.ru Василий Штабницкий заявил, что поручение премьера Михаила Мишустина довести коллективный иммунитет россиян до уровня 80–90% — это правильное решение. Он предположил, что при нынешних темпах вакцинации этих показателей можно достичь примерно за 200 дней.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом начал «спускать» в российские субъекты план по вакцинации от COVID-19, в котором вместо требования привить к 1 сентября 60% населения по всей стране региональным властям ставят задачу привить хотя бы 30–35% граждан. Позднее эти данные фактически признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что «60% привить [к осени] не удастся».