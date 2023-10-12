Учредителю «Медиазоны» грозит штраф в 500 тысяч рублей На «Медиазону» составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента

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Басманный районный суд Москвы получил материалы административного дела в отношении учредителя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) компании «ЗП» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), информация об этом появилась на сайте суда 12 октября. Протокол на издание был составлен из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях. СМИ может грозить до 500 тысяч рублей штрафа.

Привлекаемое лицо: ООО «ЗП». Дата регистрации: 12.10.2023. Статья КоАП РФ: ст. 19.34, ч. 4, — говорится в карточке дела.

Источник ТАСС в пресс-службе суда подтвердил информацию о составлении протокола на «Медиазону». По его словам, издание могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Собеседник агентства подчеркнул, что дата заседания пока не назначена.

Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Это второй штраф для Лазаревой за это нарушение. В прошлый раз суд оштрафовал актрису в июне на 30 тысяч рублей, она обжаловала решение суда.

В августе Симоновский суд Москвы оштрафовал певца и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за публикацию материалов без соответствующей маркировки. Суд предписал музыканту выплатить 35 тысяч рублей.