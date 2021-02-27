«Медиазона»: Навального доставили во Владимирскую область

https://static.news.ru/photo/49b28c16-78f1-11eb-b13c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционера Алексея Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2.

Изначально об этом сообщило ярославское издание «ЯрНовости» со ссылкой на собственный источник (Ярославская область граничит с Владимирской). По информации журналистов, Навальный сейчас находится в СИЗО в городе Кольчугино Владимирской области, откуда его доставят в ИК-2.

Эту информацию подтвердил информатор издания «Медиазона», который рассказал, что политика доставили в регион ещё 26 февраля и сейчас везут в колонию. Кроме того, всю эту информацию подтвердил источник государственного агентства ТАСС.

При этом в СИЗО Кольчугино сообщили сотрудникам издания Readovka, что Навального в учреждении нет.

Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий («дадинская» статья).

Накануне Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник сообщил, что Навального этапировали в исправительную колонию № 6 в подмосковной Коломне. В самой колонии эти данные опровергли. Также информацию члены местного ОНК проверили во ФСИН, где её также опровергли.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Навального этапировали в колонию. Он не рассказал, куда отправили оппозиционера. Адвокатам Навального в СИЗО также отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел при возвращении из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», однако Россия отказалась исполнять это решение, писал NEWS.ru.