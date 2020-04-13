Медиатека ВДНХ пополнится новыми материалами ко Дню Победы

https://static.news.ru/photo/57ae21f6-7d5a-11ea-b564-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 700 новых документов, посвящённых Великой Отечественной войне и Дню Победы, будут оцифрованы и добавлены в медиатеку музея ВДНХ.

Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно ей, в список новых материалов вошли статьи, новости, заметки из печатных изданий, газет и журналов. Их оцифруют, после чего документы появятся на сайте медиатеки ВДНХ в специальном разделе «Великая Отечественная война».

Таким образом, посетители сайта смогут узнать информацию о выставках, концертах и других мероприятиях, посвящённых Дню Победы, которые проходили на ВДНХ в разные годы, передаёт «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что представители Музея космонавтики на ВДНХ предложили москвичам принять участие в составлении плейлиста, который будет с утра играть для работников учреждения и экспонатов.