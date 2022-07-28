Медиатехнолог объяснил порицание «Би-2» и «ДДТ» россиянами Медиатехнолог Солонкин: симпатизирующие киевскому режиму музыканты больше неактуальны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник)

Из программы рок-фестиваля «Чернозем» в Воронеже были исключены выступления групп «Би-2» и «ДДТ», так как местные жители осуждают музыкантов, симпатизирующих киевскому режиму, такие артисты больше неактуальны, рассказал председатель экспертного совета по культуре молодёжного парламента при Госдуме Александр Солонкин. В беседе с «Царьградом» медиатехнолог напомнил о необходимости пересмотреть отношение и к ряду деятелей культуры, которые занимают управленческие должности.

Поэтому касаемо билетов, их сдачи, я думаю, это первые ласточки. Ведь Вячеслав Викторович [Володин] тоже сделал своё заявление, что нужно пересмотреть вообще целый ряд деятелей культуры, которые в том числе стоят на управленческих позициях. Почему у нас те или иные фильмы снимают. По прошлому году мы даже собирали несколько круглых столов, — отметил эксперт.

Солонкин также предложил задуматься о том, стоит ли допускать нахождение в культурной повестке людей, которые извращают страницы русской истории. Он привел в пример искажающие действительность картины об Иосифе Сталине и блокадном Ленинграде.

Россияне ранее начали массово сдавать билеты на концерты «Машины времени», «ДДТ» и «Би-2». Продюсер Павел Рудченко назвал такую реакцию обоснованной, так как люди устали от лицемерия некоторых артистов.