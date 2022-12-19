«Медиалогия» опубликовала рейтинг Telegram-каналов СМИ по просмотрам Рейтинг «Медиалогии» Telegram-каналов СМИ возглавили РИА Новости, Mash и «Осторожно, новости»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг Telegram-каналов СМИ по количеству просмотров в ноябре 2022 года. В топ-5 по среднему количеству просмотров на пост вошли РИА Новости (793,1 тысячи), MASH (791,5 тысячи), «Осторожно, новости» (645,1 тысячи), Readovka (437,2 тысячи) и Baza (431,5 тысячи).

В топ-10 попали Varlamov News (402 тысячи), «Медуза — LIVE» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) (323,3 тысячи), SHOT (227,6 тысячи), RT на русском (144,6 тысячи) и Mash на Мойке (112,2 тысячи).

Топ-30 замкнула пятерка, состоящая из KP.RU (46,3 тысячи), NEWS.ru (45,1 тысячи), Телеканал ТНТ (44,6 тысячи), НТВ (42,9 тысячи) и «Подъем» (41,9 тысячи).

Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период с 1 по 30 ноября. В выборку попали каналы российских СМИ, опубликовавшие более 10 постов за месяц.

Ранее ТАСС со ссылкой на «Медиалогию» сообщил, что президент России Владимир Путин по итогам 2021 года стал лидером в рейтинге упоминаемости в российских СМИ. Два почетных места после главы государства заняли пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно представленным данным, медиаиндекс (показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг знаменитости) Путина достиг отметки в 32,7 млн, Пескова — 7,3 млн, Мишустина — 5,5 млн.