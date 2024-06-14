Медиахолдинг News Media сменил генеральных директоров своих изданий

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Максим Иксанов

Медиахолдинг News Media сменил генеральных директоров LIFE.ru, Mash и «Mash Регионы», согласно данным релиза, который поступил в редакцию NEWS.ru. Как отметил гендиректор всего холдинга Максим Иксанов, таким образом сотрудники получили возможность реализовать свой потенциал.

Решения о назначениях в LIFE, Mash и «Mash Регионы» были приняты с целью улучшить работу этих активов и холдинга в целом. Мы дали возможность нашим сотрудникам, достигшим значительных результатов в компании, реализовать свой потенциал на ответственных позициях, — поделился он.

На должность генерального директора издания LIFE.ru назначили Дениса Арапова, должность генерального директора Mash заняла Надежда Гладченко, а генеральным директором проекта «Mash Регионы» стал Иван Обыденков.

Арапов будет отвечать в LIFE.ru за организацию процессов в команде, достижение операционных и стратегических целей, стратегическое планирование и развитие самого издания. Он пришел в холдинг из администрации Томской области, где стоял во главе департамента информационной политики.

Обыденков будет руководить стратегическим развитием актива и отвечать за организацию процессов для его эффективного функционирования. Он с нуля запустил проект и работал на должности исполнительного директора. Гладченко будет отвечать за принятие мер по оптимизации и усовершенствованию процессов для стабильной работы канала и стратегическое планирование развития Mash.

Ранее стало известно, что бывшие сотрудники медиагруппы «Патриот», принадлежавшей погибшему в авиакатастрофе бизнесмену Евгению Пригожину, намерены создать в России новую структуру — медиахолдинг «Рустрибуна». Он объединит под своей эгидой десятки военных СМИ страны.