https://static.news.ru/photo/20deec7e-5973-11ea-b616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный департамент здравоохранения проведёт проверку Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в связи с объявлением им аукциона на покупку икон на сумму около 1 млн рублей.

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок 25 февраля. В настоящее время определение поставщика отменено.

В департаменте уточнили, что проверяться будет не только финансово-хозяйственная деятельность медучреждения, но и обеспечение его лекарствами и расходными материалами.

Результаты проверки будут опубликованы, — сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что филиал Минэнерго на Северном Кавказе заказал в госзакупках наклейки на автомобили с оскорблениями в адрес экс-президента США Барака Обамы. Юрист филиала объяснил появление этой позиции в лоте ошибкой текстового редактора.