Медцентр Минобороны для борьбы с COVID-19 открылся в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/40155df6-80c1-11ea-9ed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Открытый Нижний/vk.com

В Нижнем Новгороде открылся медицинский центр Минобороны РФ для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Первый из 16 таких центров введут в эксплуатацию 17 апреля.

В Нижнем Новгороде вводится в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров, — доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи.

Такие же центры до 30 апреля будут построены в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске. Ещё восемь — до 15 мая, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поручил уже сейчас продумать, как после пандемии будут использоваться новые медцентры и медоборудование. Глава государства также отметил, что победа над коронавирусом будет тем весомее, чем сильнее за это время станет система здравоохранения в России.