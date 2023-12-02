Медали в честь ОИ в Сочи требуют запретить из-за схожести с флагом Украины Mash: активисты требуют переделать медали в честь десятилетия ОИ в Сочи

Фото: Yusuke Nakanishi/AFLO/Global Look Press

Медали от Министерства спорта, приуроченные к десятилетию Олимпийских игр в Сочи, требуют запретить и переделать из-за того, что они схожи с флагом Украины, пишет Telegram-канал Mash. Активисты движения «Ветераны России» уже направили обращение в администрацию президента.

Министерство спорта недавно презентовало награду для тех, кто отличился на зимних Играх в 2014 году. По информации Telegram-канала, активистам не понравился дизайн медали: металл золотого цвета с синей колодкой напоминают государственный символ Украины.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. 28 ноября Минспорта приняло решение учредить памятную медаль для лиц и организаций, внесших значимый вклад в спортивное событие.

Ранее Международный олимпийский комитет посоветовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году. По словам директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода, это противоречило бы рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в РФ.

До этого председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал идею министра спорта России Олега Матыцина пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы. Парламентарий подчеркнул, что РФ готова соревноваться и дружить со спортсменами независимо от их национальности и гражданства.