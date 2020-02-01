https://static.news.ru/photo/e5c252d6-450c-11ea-91e9-fa163e074e61_660.jpg Роман Руденко Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший следователь Генпрокуратуры РФ Игорь Степанов пытается добиться упразднения российской ведомственной награды — медали имени Романа Руденко.

Награду в честь государственного обвинителя СССР на Нюрнбергском процессе Генеральная прокуратура учредила в 2015 году к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Как пишет «Коммерсант», Степанов добивается упразднения медали на основании того, что Роман Руденко был членом печально известных троек НКВД.

Бывший следователь подал заявление в Следственный комитет, требуя возбудить уголовное дело против Руденко, но получил отказ. Степанов обжаловал это решение у районного прокурора, но тот отказался регистрировать заявление. На это решение активист пожаловался в Тверской районный суд, но и там не приняли жалобу. Следующей инстанцией, куда обратился Степанов, стал Мосгорсуд — также безрезультатно.

В музее истории ГУЛАГа изданию подтвердили, что Руденко был членом тройки по Донецкой области Украинской ССР в с августа 1937 года по июль 1938 года и затем продолжил работу в тройке НКВД по новообразованной Сталинской области до ноября 1938 года.

В рамках так называемой кулацкой операции — по приказу 00447 — донецкая, а затем сталинская тройка осудили к расстрелу 9801 человека, — заявил исследователь архивов Константин Богуславский.

Исследователь утверждает, что Руденко сам присутствовал при смертных казнях, что подтверждается официальными актами о расстрелах.

В декабре 2019 года, как сообщал NEWS.ru, УФСБ по Москве и Подмосковью рассекретило информацию о сотрудниках НКВД, которые защищали столицу от наступления нацистов в 1941 году. В перспективе спецслужба и архивные работники намерены знакомить общественность с ранее засекреченными документами.